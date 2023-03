Reprodução

Uma briga entre torcedores deixou um homem em estado grave na tarde deste domingo (12) no bairro Santa Cândida, em Curitiba, na divisa com o município de Colombo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão generalizada de torcedores com a camisa da torcida organizada Fanáticos correndo atrás de várias pessoas. Outro vídeo mostra os torcedores do Athletico espancando um homem com camisa do Coritiba.

