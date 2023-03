Rodrigo Felix Leal/AEN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná informa que não há previsão de restrição de tráfego de veículos pesados em março para as rodovias federais BR-277 e BR-376 nos pontos onde há obras para a recuperação dos danos causados pelos deslizamentos.



Durante a temporada de verão, o tráfego de caminhões era proibido durante os finais de semana desde que, em novembro, houve o deslizamento de terra no trecho da BR-376, no km 669 em Guaratuba, entre a capital paranaense e o litoral de Santa Catarina, e da BR-277, em Morretes, litoral do Paraná.



A medida evitava a formação de filas maiores no tráfego.