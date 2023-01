Daniel Castellano / SMCS

Boa notícia para os motoristas. No início da tarde desta quarta-feira (18/1), a Superintendência de Trânsito (Setran) liberou a passagem de veículos no trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, na altura do Ginásio do Tarumã, no Tarumã, que havia sido interrompido para execução de obra emergencial de restauração do sistema de drenagem local. A passagem, que havia sido interditada em 26 de dezembro, pode ser liberada após a aplicação de nova camada de asfalto, última etapa da intervenção executada sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

A intervenção da via, no sentido Pinhais, foi necessária depois que chuvas intensas causaram um ponto de erosão na esquina com a Rua Engenheiro Farid Surugi.

A força das águas pluviais decorrentes das tempestades ocasionadas em dezembro causou a quebra da caixa de ligação e tubulação que está localizada a 4,5 metros de profundidade, comprometendo a galeria pluvial naquele trecho. Um buraco de 40 centímetros de diâmetro foi aberto na superfície, comprometendo a passagem na via.

Para a correção do problema, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, foi necessário intervir em uma extensão de 8 metros da galeria, no sentido da via, utilizando equipamentos apropriados e uma escavadeira.

“Era uma tubulação antiga que não resistiu à intensidade das chuvas. Intervimos para conter o processo erosivo e evitar prejuízos. Agora, com a restauração do solo e recuperação da via, as pessoas podem voltar a circular com segurança pelo local”, disse Rodrigues.

Na intervenção, foi realizada a troca da tubulação antiga, que varia entre 80 cm e 1 m de diâmetro, e reconstruída a caixa de ligação entre galerias pluviais do local.

Erosão

A erosão é causada pelo processo de desgaste e sedimentação do solo. Como é cortada por muitos rios e é uma cidade úmida, com longos períodos de chuvas, Curitiba enfrenta muitos efeitos da instabilidade do solo.

Para prevenir problemas dessa origem, o Departamento de Pontes e Drenagem mantem ações constantes de drenagem, entre elas, a construção e manutenção de estruturas de contenção das margens dos rios.

Solicitação

A obra para a restauração do sistema de drenagem da Avenida Victor Ferreira do Amaral ocorreu a partir da solicitação da população. Ao localizar um buraco nas vias e calçadas públicas o cidadão pode solicitar os serviços de manutenção pela Central 156, que fica disponível 24 horas e pode ser acessada pelo telefone, app ou site.