As buscas pelos suspeitos de assaltar um banco em Antonina, no litoral do Paraná, entraram no terceiro dia, nesta quarta-feira, 12 de abril. Conforme informações da Polícia Militar (PM), não há prazo para encerramento destes trabalhos.

As equipes do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), do 9º e do 17º Batalhão da Polícia Militar, seguem na região de mata às margens da BR-277, na Serra do Mar. Os militares estaduais contam ainda com a ajuda do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Até esta manhã, foram recuperados dois veículos, R$ 175 mil em espécie, cheques, coletes balísticos, malotes e um celular.

Na ação criminosa, quatro assaltantes encapuzados e fortemente armados invadiram a agência bancária no fim do expediente na segunda-feira (10), renderam os vigias e os funcionários e levaram o dinheiro dos caixas. O cofre não foi aberto.

O grupo fugiu em dois veículos pela BR-277 e, na altura do km 42, entraram em confronto com a PM. Eles desceram dos veículos e fugiram pela mata.