Foto: Corpo de Bombeiros

Uma cachorrinha foi resgatada por bombeiros em Sarandi, cidade no Norte do Paraná, e precisou ser colocada em balão de oxigênio após a casa do tutor pegar fogo. A ocorrência foi na sexta (27).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou quando o dono da casa colocou fogo em um formigueiro.

Cachorrinha e tutor foram encaminhados para hospitais

O tutor foi encaminhado ao hospital por inalar fumaça. E Lilica, a cachorrinha, foi encontrada caída na calçada e precisou ficar cinco minutos no oxigênio antes de ser encaminhada a um hospital veterinário, onde permanece internada. Segundo os bombeiros, ela teve problemas no pulmão porque inalou muita fumaça

Tanto o tutor quanto Lilica foram retirados da casa antes de os bombeiros chegar por um vizinho.

Ainda não há previsão de alta para Lilica, mas o tutor já recebeu alta.