OPERAÇAO ANIMAL MAIS DE 300 CACHORROS EM MAUS TRATOS FOTO: FRANKLIN DE FREITAS

Os cães resgatados em condições precárias de uma propriedade em Curitiba estão procurando um lar para adoção. E eles estarão prontos para receber novos lares no primeiro evento de adoção da Organização Não Governamental (ONG) Instituto Fica Comigo. O evento será neste sábado (28), das 10 às 17 horas, no estacionamento da loja Nichele (rua Mateus Leme, 3.690, São Lourenço).

No último dia 19, mais de 300 cães que estavam vivendo em situações insalubres foram resgatados de uma casa no bairro São Lourenço, em Curitiba. A ação foi a maior da história do Paraná e contou com o apoio da Prefeitura de Curitiba. A dona dos animais foi presa em flagrante por maus-tratos.

A Polícia Civil identificou que os cães sofriam maus-tratos, viviam sem água e alimento. Os animais estavam em um local apertado, sem espaço entre eles. Além disso, a diversos cães estavam vivendo há anos dentro de caixas de transporte para viagens e, por estarem presos, não sabiam andar. Os animais ficaram sob responsabilidade do Instituto Fica Comigo, parceiro da Rede de Proteção Animal, que assumiu a rotina de cuidados diários dos animais até a recuperação.

A iniciativa da adoção é uma parceria do Instituto Fica Comigo, Prefeitura de Curitiba, Polícia Civil, lojas Nichele, Mayara Morais, Rede de Proteção Animal e Aconchego dos Bichos.