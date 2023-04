(João Frigério)

Nessa manhã de terça-feira, 18 de abril, as imagens de uma câmera de segurança foram entregues à Polícia. As imagens revelam o momento que ocorre o acidente que deixou um morto e três feridos nesta noite de segunda-feira, 17 de abril, no bairro Lindoia, em Curitiba.

Conforme relato de uma testemunha, os dois carros envolvidos estavam fazendo “racha” quando ocorreu o acidente.

A imagem mostra como houve a batida e irá ajudar a elucidar o que teria causado a batida.