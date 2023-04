Reprodução vídeo

Imagens da câmera de segurança de um loja instalada em um cruzamento do bairro Campo Comprido, em Curitiba, mostram a dificuldade que as pessoas enfrentam para cruzar a via.

No local, entre as ruas Professor João Falarz esquina com Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, o casal inicia a travessia, quando é flagrado por dois ônibus do transporte coletivo. Para não serem atropelados, os dois precisam correr a fim de chegaram ao meio fio.

