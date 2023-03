Caminhada e piqueniques vão marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down em Curitiba.

O Parque São Lourenço vai receber um encontro de jovens e adultos com Síndrome de Down, neste sábado (18/3). O evento é promovido pela Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down (Fepasd) e tem o apoio do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência na divulgação da ação. A programação terá um piquenique e oficina de dança.

Também neste sábado (18/3), a Associação Reviver Down vai promover uma caminhada, às 9h30, e um piquenique no Jardim Botânico.

As ações são para marcar a celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março. O evento da Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down tem como tema: “Faça com a gente, não pela gente. Autonomia e protagonismo”.

A Fundação Cultural de Curitiba vai apoiar a ação com a cessão do Teatro Cleon Jacques, que fica no Memorial Paranista. No local, a partir das 9h30 deste sábado, será feita uma roda de conversa com os jovens e adultos com Síndrome de Down.

A palestra será com a professora doutora Fátima Minetto e o tema do encontro é “Desafios de me tornar adulto”. Às 10h30, também no teatro, será feita a oficina de dança com a coordenadora de educação física Ellen Eloise Oliveira.

A programação termina com um piquenique, às 11h30. Se o tempo estiver bom, a atividade será no gramado do Parque São Lourenço. Em caso de chuva, em uma área coberta do Memorial Paranista.

Caminhada

Também em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a Associação Reviver Down vai promover uma caminhada, neste sábado (18/3), a partir das 9h30, até o Jardim Botânico, onde será feito um piquenique. A saída será da sede da instituição, na Rua Francisco Alves Guimarães, 346, no Cristo Rei. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 99533-0061.

Segunda-feira

Na segunda-feira (20/3), serão realizados dois eventos para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Às 13h30, na Assembleia Legislativa, será aberta a exposição de artes feita por pessoas com Síndrome de Down.

No Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná (UFPR), às 15h30, haverá um encontro de pais de pessoas com Síndrome de Down. A conversa será mediada pela professora Fátima Minetto e serão tratados os temas de práticas educativas, autonomia, escolarização, desenvolvimento e inclusão social e escolar.



Serviço: programação pelo Dia Internacional da Síndrome de Down

“Faça com a gente, não pela gente. Autonomia e protagonismo”

Local: Memorial Paranista, Parque São Lourenço

Data: 18 de março

9h30 – Encontro de jovens e adultos com Síndrome de Down. Roda de conversa com a professora Fátima Minetto

10h30 – Oficina de dança: Eu dançante

11h30 – Piquenique

Caminhada e Piquenique – Associação Reviver Down

“Conosco, não por nós”

Data: 18 de março

Saída às 9h30 da Associação Reviver Down (Rua Francisco Alves Guimarães, 346, Cristo Rei)

Chegada no Jardim Botânico para piquenique

Informações: (41) 99533-0061

Atividades do dia 20 de março

13h30 – Assembleia Legislativa. Abertura da exposição de artes

15h30 – Café com conversa: Encontro de pais

Coordenação professora Fátima Minetto

Bate-papo sobre práticas educativas, autonomia, escolarização, desenvolvimento, inclusão social e escolar

Local: UFPR – Campus Rebouças – sala 1. Avenida Sete de Setembro, 2.645