(PRF-PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão carregado com várias caixas de cigarros e eletrônicos, em Palmeira, na região dos Campos Gerais. Um homem 35 anos foi preso

Na madrugada deste sábado, 28 de janeiro, por volta das 4h30, policiais rodoviários federais abordaram, no km 184 da BR 277, município de Palmeira, um conjunto semi-reboque container e cavalo-trator Scania branco.

Durante a fiscalização, foram encontrados, no compartimento de carga do veículo, diversas caixas com cigarros e eletrônicos diversos.

Diante dos fatos, o envolvido foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Grossa, por Contrabando e Descaminho. Já o veículo envolvido, juntamente com as mercadorias, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Grossa.