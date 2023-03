Um caminhão carregado de soja bateu contra um guindaste na BR-277, na pista sentido praias, na noite desta quarta-feira, 8 de março, na Serra do Mar, entre Curitiba e Morretes, no Litoral do Paraná.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), caminhão passou pelo bloqueio do km 42, onde houve o deslizamento da encosta no ano passado, e seguiu pela pista interditada. O acidente foi por volta das 23h30.

Meia pista

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou em nota divulgada no fim da tarde desta quarta (8) que pretendia liberar a BR-277, em meia pista, em ambos os sentidos a partir das 19 horas. O desvio entrou em funcionamento depois das 20 horas.

A pista sentido Litoral do Paraná ficou interditada totalmente desde a zero hora desta quarta desde que foi detectado afundamento de pavimento no trecho do km 33,5, por causa do risco.

“Em decorrência das chuvas, houve um afundamento de pavimento no trecho do km 33,5 da BR-277/PR, no sentido litoral do Paraná. As duas faixas da rodovia, à direita, continuarão interditadas até a devida intervenção futura pelo DNIT, conforme orientado por laudo geológico”, afirma o DNIT, em nota.

No começo da noite a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também divulgou que a liberação do tráfego se daria às 20 horas. “A PRF liberará o desvio, que possibilitará o tráfego sentido litoral da BR-277, em Morretes”, diz a nota.

“O desvio terá cerca de um quilômetro de extensão, inciando-se no km 33,9, com termino no km 32,8 (sentido litoral). Neste trecho, será uma faixa em cada sentido em pista simples (uma sentido capital e outra, litoral). O desvio permanecerá até a conclusão das obras no local do afundamento do pavimento, sendo que não há previsão de liberação para este trecho”.