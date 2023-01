Divulgação / PRF

Um carro e um caminhão bateram no Contorno Leste de Curitiba, na tarde desta terça-feira (31). Um casal que estava dentro do carro morreu na hora. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão atravessou a pista e colidiu com o carro.

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA.