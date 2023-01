(PRF)

Em Nova Laranjeiras, região central do Paraná, um acidente na BR-277 deixou uma pessoa morta nesta manhã de quarta-feira, 25 de janeiro. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), por volta das 10h45, na altura do km 464,5, o motorista de um caminhão bateu contra a construção da Praça de Pedágio.

Em seguida o veículo pegou fogo e o motorista morreu carbonizado no local, conforme informações da PRF.

A pista foi interditada totalmente em ambos sentidos. Até as 11h52 havia uma fila de 2 quilômetros.

Não há previsão para liberação, em virtude de colisão com objeto fixo, com 1 vítima morta, envolvendo 1 veículos.

Por recomendação do Corpo de Bombeiros, o isolamento será mantido por causa de risco de novas explosões, material inflamável ainda não foi constatado pela equipe PRF que está no local.