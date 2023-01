(Divulgação/PRF)

Um acidente envolvendo um caminhão com placas de São Miguel do Guaporé, Rondônia), tirou o pai de mais uma família. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 4 de janeiro, no km 330 da BR-277, município de Guarapuava,

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu ao tombamento envolvendo um caminhão Volvo. Nele estavam o caminhoneiro, morto no acidente, a mulher e dois filhos do casal.

