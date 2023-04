Um caminhão, que trafegava no sentido descrescente, no Km 332,9 da BR-277, em Guarapuava, tombou e atingiu a divisória de pista.

Um outro veiculo, um Polo que trafegava na pista sentido contrário, foi atingido pela divisória da pista. Com o impacto, a divisória se deslocou de lugar e atingiu o carro.

O motorista do caminhão usava cinto e sofreu uma lesão no braço e cabeça. Já o motorista do polo não se feriu.

O caminhão era da cidade de Dois Vizinhos e o motorista do polo é de Guarapuava. Motorista do caminhão encaminhado ao Hospital Santa Teresa pelo Corpo de Bombeiros