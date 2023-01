João Frigério

O motorista de um caminhão saiu de Ponta Grossa na manhã deste sábado (14) e atravessou Curitiba causando um rastro de acidentes e colisões. Ele veio derrubando engradados de cerveja pela BR-277 desde Ponta Grossa e entrou em Curitiba desgovernado pela rodovia batendo em veículos e causando acidentes. Há ocorrências na Rua Pedro Gusso, na Arthur Bernardes, na Avenida República Argentina e em outros diversos pontos. Só parou sozinho na Vila Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba, quando foi abordado pela Guarda Municipal de Curitiba. A estimativa é que a carreta tenha causado acidentes com mais de 50 carros. O número exato de acidentes e feridos ainda não foi confirmado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), que ainda levanta as informações. Porém, ninguém ficou ferido gravemente.

No Portão, por exemplo, ele causou a colisão entre dois carros e um biarticulado na canaleta exclusiva de ônibus na Avenida República Argentina. Ainda segundo informações apuradas pela reportagem do Bem Paraná, um motociclista ficou ferido em outro ponto da cidade. Há pedaços da carreta pela pista por onde passou.

Em entrevista à imprensa, o tenente Coradin, da PMPR, disse que o motorista provavelmente estava sob efeitos de drogas e delirava no momento da prisão, dizendo que estava sendo perseguido. O bafômetro atestou a presença de bebida alcoólica, 0,14 mg/L, mas a quantidade não justificaria tal comportamento. “Ele certamente está sob o efeito de drogas, mas a perícia vai confirmar. Ele veio já na BR-277, de Ponta Grossa, derrubando carga pela estrada e depois de causar muito estrago parou sozinho na CIC, quando foi abordado por guardas municipais. Até onde sabemos ninguém ficou ferido gravemente”, afirmou o tenente. De acordo com o policia, ele pode ser indiciado por direção perigosa e tentativa de homicídio.