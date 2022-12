Colaboração

Um caminhoneiro ficou estado gravíssimo após seu veículo capotar em uma ribanceira na tarde desta segunda (5) no sentido São José dos Pinhais, na PR-281, na área rural de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o caminhoneiro ficou preso às ferragens e foi encaminhado a um hospital em Agudos do Sul.

O caminhão estava carregado de sal e, segundo a polícia, o caminhoneiro tinha ido pela PR-281 para desviar do bloqueio da BR-376 e seguir para Santa Catarina.