João Frigério

O caminhoneiro, que dirigiu desgovernado por mais de 15 quilômetros em Curitiba no sábado (14) de manhã atingindo cerca de 50 veículos e deixando pessoas feridas, confessou à polícia que usou cocaína, rebite, misturado à bebida alcoólica. Ainda de acordo com a polícia, ele disse que estava há três dias sem dormir. Ele tinha vindo de Embu das Artes (SP) a Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, com a carga de engradados de cerveja vazios, e voltaria com elas para Embu. Nilson Pedro dos Santos, 35 anos, foi preso em flagrante no sábado de manhã mesmo com embriaguez constatada e sinais de surto psicótico.



No depoimento à delegada Vanessa Alice, da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba (Dedetran), ele ainda sustentou que dois homens estavam em cima da carreta e por isso teve que fazer manobras arriscadas para derrubá-los, o que ainda não foi confirmado e pode fazer parte do surto. Além do uso de drogas, o teste com o etilômetro, feito pela Polícia Militar no local onde parou o caminhão, na Cidade Industrial de Curitiba, constatou o consumo de bebida alcóolica, com 0,14 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Na BR-277, vindo de Ponta Grossa para Curitiba Nilson atingiu pelo menos 35 veículos na estrada e outros 12 dentro de Curitiba. Só a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu na BR-277 seis acidentes causados pelo caminhoneiro, com ferimentos leves. De acordo com a PRF, também foram registrados vários pontos de derramamento de carga.

No Portão, por exemplo, ele causou a colisão entre dois carros e um biarticulado na canaleta exclusiva de ônibus na Avenida República Argentina. Ainda segundo informações apuradas pela reportagem do Bem Paraná, um motociclista ficou ferido em outro ponto da cidade. Há pedaços da carreta pela pista por onde passou.

Veja o trajeto que o caminhoneiro fez

Seguiu de Ponta Grossa a Curitiba pela BR-277

Entrou na cidade pela região do Parque Shopping Barigui;

Seguiu para a Rua Major Heitor Guimarães

Seguiu até a trincheira Mário Tourinho (Seminário);

Passou pelo chafariz dos Anjos (Fonte de Jerusalém);

Seguiu pela Arthur Bernardes

Depois na República Argentina;

Seguiu pela Pedro Gusso, no Capão Raso;

Passou pela João Bettega e seguiu em direção à Cid Campelo, mas não parou antes

Segundo o advogado Niki Petterson, que está cuidando da defesa do caminhoneiro, seu cliente deve responder por tentativa de homicídio, omissão de socorro e embriaguez ao volante.

Em pronunciamento encaminhado à imprensa, o advogado explicou que seu cliente, identificado como Nilson Pedro dos Santos, nega a acusação e diz que não teve a intenção de machucar ninguém ou causar danos. Ainda segundo ele, o caminhoneiro estaria há muitas horas trabalhando, dirigindo o caminhão, e por isso teria ingerido substâncias psicoativas.

“Ele estava há muitas horas trabalhando, dirigindo o caminhão, e infelizmente ingeriu substâncias para que conseguisse terminar a carga horária de trabalho, conseguisse terminar a viagem. Agora ele vai permanecer preso, à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia para verificar se existe a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou se será o caso de conversão da prisão em flagrante em [prisão] preventiva”, explicou o advogado.