Um caminhoneiro que foi soterrado no deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba (litoral do Paraná) consegui gravar um vídeo ainda dentro da cabine do caminhão. Nele, o caminhoneiro agradece por “estar vivo mais uma vez”.

Ele foi identificado como José Altair Biscaia, de Araucária (região metropolitana de Curitiba), e foi uma das seis vítimas resgatadas com vida pelos bombeiros. E acabou levado para um hospital em Joinville (SC).