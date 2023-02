Campanha é retomada hoje (Danilo Avanci / Sesa (Arquivo)

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), inicia oficialmente, nesta segunda-feira (27), a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente da Pfizer. O lançamento da campanha será em uma aldeia indígena, no sudoeste do Estado, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – Litoral Sul e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR).

Nesta primeira fase da campanha, as vacinas são destinadas para a população acima de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Em Curitiba a imunização destes grupos também começa hoje. A Capital recebeu na quinta-feira o primeiro lote da vacina bivalente. São 28 mil doses destinadas à imunização de moradores de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), de acamados de 70 anos ou mais e da população indígena.

A vacinação terá início com a visita das equipes da SMS nas instituições e residências desse grupo. O imunizante bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra Covid-19, composto pelas duas primeiras doses.

“Iniciamos mais uma fase de vacinação no Paraná. Ainda não saímos da pandemia, portanto, manter a vacinação em dia, principalmente com essas doses atualizadas, permite uma proteção mais efetiva, evitando as formas mais graves da doença”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

No total, cerca de 2.318.337 paranaenses fazem parte dos grupos prioritários, segundo estimativa populacional do governo federal. A expectativa da Sesa é de que 964.226 pessoas, pertencentes aos grupos da primeira fase, possam ser imunizadas. A previsão é de que o Estado deva receber mais doses para complementar esta etapa.

A segunda etapa está prevista a partir de março e engloba pessoas de 60 a 69 anos. A terceira etapa da vacinação abrange gestantes e puérperas, enquanto a quarta será direcionada a trabalhadores de saúde. Já na quinta fase, será voltada para a vacinação de pessoas com deficiência permanente, privados de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Mapeamento

“Nossas equipes já têm o mapeamento dos idosos acamados e das instituições que são alvo desta primeira fase de imunização com a vacina bivalente. As famílias que eventualmente têm idosos acamados ainda não cadastrados na SMS devem comunicar a condição no aplicativo Saúde Já Curitiba, para que tenham direito à vacina”, explica a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Pessoas responsáveis por idosos acamados que não são acompanhados pelo SUS Curitibano devem fazer o cadastro do idoso no Saúde Já. A SMS precisa identificar esses idosos para incluí-los nos roteiros das equipes dos Distritos Sanitários que farão a imunização.

Os indígenas, já cadastrados na SMS, serão vacinados pelo Distrito Sanitário Tatuquara e aqueles que frequentam a Casa de Passagem Indígena receberão a vacina pela equipe do Consultório na Rua.

Curitiba amplia imunização da 1ª dose para crianças até 3 anos

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba ampliou a faixa etária e os pontos de vacinação anticovid para garantir o acesso à imunização infantil. Depois da convocação de bebês de 6 meses a menores de 2 anos, a partir desta segunda-feira (27) a SMS vai vacinar também as crianças de até 3 anos incompletos (2 anos, 11 meses e 29 dias).

Os pais e responsáveis por crianças de 6 meses a 3 anos incompletos devem agendar a aplicação da 1ª dose da vacina Pfizer Baby pelo telefone 3350-9000, na Central Saúde Já. A aplicação poderá ser feita a partir de segunda em 19 pontos de vacinação, distribuídos nos dez distritos sanitários.

A vacina anticovid Pfizer Baby é a única liberada para esta faixa etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Precisamos que os pais e responsáveis atendam nosso chamado para a imunização das crianças. O vírus da covid-19 continua circulando e, assim como foi feito com as demais faixas etárias, precisamos proteger os pequenos para evitar a doença”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Curitiba retomou a vacinação da 1ª dose anticovid para bebês no dia 8 de fevereiro. O agendamento é necessário para otimizar a aplicação e não perder nenhuma dose, por isso também os pontos de vacinação estão concentrados em 19 unidades.

A vacina será aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, conforme o horário agendado na Central Saúde Já, que funciona todos os dias, das 8h às 20h, inclusive fins de semana.

Curitiba deve vacinar 58 mil crianças entre 6 meses e 3 anos incompletos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Até o momento, 4,3 mil crianças dessa faixa etária receberam a 1ª dose da Pfizer Baby. (Confira no site Imuniza Já Curitiba)

Outras

Além da dose do imunizante contra a Covid-19, as unidades de saúde de Curitiba também ofertam vacinas do Calendário Nacional de Imunização que estejam em atraso. A consulta sobre as vacinas pendentes também pode ser feita pelo Saúde Já Curitiba (site ou aplicativo), acessando a aba “Vacinação” no item “Pendentes”. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

No dia da vacinação, além da certidão de nascimento do bebê, é necessário apresentar documento pessoal com foto e CPF do familiar ou responsável que acompanha a criança.

Doses bivalentes protegem contra novas cepas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na tarde de sábado (25) um novo lote das vacinas bivalentes da Pfizer. A remessa conta com 86.400 doses que serão direcionadas para a Campanha Nacional de Vacinação 2023 contra a Covid-19.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, César Neves, as vacinas bivalentes se diferenciam por garantir uma proteção mais completa contra o coronavírus.

“A diferença dessa vacina é que ela protege contra outras cepas do vírus que estão circulando. Todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário e estão com o esquema vacinal completo a mais de 4 meses, devem receber a dose da bivalente para conferir maior proteção contra a Covid-19”, disse.

Novo lote

