(Reprodução cartaz CNBB)

A Campanha da Fraternidade, da CNBB, começa oficialmente nesta Quarta-feira de Cinzas. Neste ano a Campanha chama a atenção para a importância do combate à fome, em um momento em que o número de necessitados atinge níveis históricos no país.

Em Curitiba, o Movimento SOS Combate à Fome (anteriormente conhecido por SOS Vila Torres) intensifica as ações de solidariedade, visando arrecadar alimentos para a população empobrecida da cidade.

Todos os meses, o Movimento distribui cerca de 2 mil cestas básicas em sete comunidades pobres de Curitiba. Os alimentos são frutos de doações de empresas e cidadãos, mas as dificuldades de arrecadação são crescentes.

“A situação não está fácil pra ninguém”, afirma o Missionário Redentorista Padre Joaquim Parron, organizador do Movimento. “Empresas que antes doavam dez, 15 cestas, hoje conseguem doar apenas cinco ou até menos. Precisamos contar com a solidariedade de todos”, comenta.

O padre acredita que a sensibilização com o tema da Campanha da Fraternidade pode ajudar a alcançar mais pessoas dispostas a ajudar. “O tema do Combate à Fome foi muito bem escolhido. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Acredito que, com a campanha nas ruas e na mídia, as pessoas estarão mais atentas aos problemas sociais”, prevê o religioso.

Para doar

Quem puder ajudar o Movimento pode encaminhar suas doações diretamente à Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica na rua Guabirotuba, 770, Vila Torres.

Outras formas de doação podem ser combinadas com o padre Parron pelo WhatsApp (41) 9 9963-2350.