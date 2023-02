A escola de samba Os Internautas participará mais uma vez do Carnaval de Curitiba como parte do grupo especial. A agremiação será a primeira a entrar na Rua Marechal Deodoro, às 20h50, neste sábado (18/2).

Fundada em Pinhais, na Região Metropolitana, em 2000, a escola foi a grande campeã de 2020 do grupo de acesso do carnaval, desfilando com o enredo Arriba México e se tornando pentacampeã da categoria.

Neste ano, o grupo promete mais uma vez um samba enredo especial. Com o tema Rei Menino Negro Sonhador, o enredo homenageia os jovens que vivem nas favelas e querem um futuro melhor.

“É uma homenagem aos meninos e meninas que se lançam em estudo e formação para se tornarem bombeiros, professores, cozinheiros, religiosos, bailarinos, jogadores de futebol como o Rei Pelé e tantas outras profissões de representatividade”, diz Ana Paula Ribeiro, da direção da escola.

João Marcelo Mariano, que ajudou na elaboração do enredo, ressalta também que o desfile trará a temática dos reis negros da história, usando como fio condutor a religiosidade afro-brasileira.

Não é a primeira vez que a escola homenageia essa parte da cultura brasileira. Em 2007, quando se tornou bicampeã do grupo de acesso, apresentou o enredo A África: A Arte e Cultura da África; e em 2015, quando ganharam o tetra, o tema foi Memorial da saga Afro-Brasileira.

Para Ana Paula, o público pode esperar um excelente desfile. “Todos poderão se divertir e queremos trazer essa vitória para Pinhais”, diz a diretora.

Enredo da escola de samba Os Internautas

O Rei menino negro sonhador

Compositor: Marcelo Nunes

Ê Favela,

Na alvorada vou te ver nascer

Êêê Favela

Lugar de fala, que só com fala não há de vencer

Sonhei com o mundo

E a minha taça fui buscar

Mostrei a “raça”

Para minha “casa” conquistar

Foi lá onde fiz, minha morada

Não é de onde vim

Não posso negar

Preta dinastia é lutar por liberdade

Preta poesia, o aprender e ensinar

Corrente que prendeu

Que a fé deu um nó

Seu ferro virou coroa de Faraó

Assim

Transformei a dor em igualdade

Eu levei amor onde há maldade

Estendi as mãos a qualquer irmão

Sem distinção de cor

Construi a minha imagem

Risquei o chão, cantei o dissabor

A noite me fez o rei da malandragem

No toque do tambor

No altar da santidade

Deus é o rei maior da humanidade

Os internautas de joelhos pede fé

Num só coração, amém , axé