(Ari Dias/AEN)

A programação esportiva do Verão Maior Paraná vai agitar o Litoral neste fim de semana, com inúmeros eventos esportivos em Caiobá (Matinhos), Guaratuba, Antonina e Paranaguá. Campeonatos de vôlei de praia e de bodyboarding, além de apresentações de canoagem, seasider cross, caiaque polo, maratona e iatismo prometem atrair veranistas e moradores.



As competições são organizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN). Essa semana do Verão Maior Paraná é a última da temporada a contar com os oito postos fixos de esportes instalados em Guaratuba, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá no Litoral, e em Porto Rico e São Pedro do Paraná, Noroeste.



Confira a programação deste fim de semana:



CAIOBÁ (MATINHOS)

De sexta-feira a domingo (27 a 29), a partir das 8 horas de cada dia, Caiobá será sede da 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia. O evento é organizado em parceria com a Federação Paranaense de Voleibol e contará com a participação de 147 duplas das categorias sub-17, sub-19, adulto e master (+40, +45 e +50).



Os jogos acontecem na Arena Verão Maior Paraná em Caiobá e também serão transmitidos ao vivo pelo Youtube da Paraná Esporte no sábado e domingo, a partir das 10h.

GUARATUBA

A praia brava de Guaratuba recebe no sábado e domingo (28 e 29), a 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Bodyboarding 2023. A competição é organizada com o apoio da Federação Paranaense de Bodyboarding, do Instituto Guaramar e da prefeitura de Guaratuba.



O evento acontece no Pico de Guaratuba, tem início no sábado às 8 horas e conta com a participação de cerca de 70 atletas que competirão em 8 categorias: Open masculino e feminino (categorias aberta para todas as idades), Master masculino e feminino (atletas com 35 anos ou mais), Iniciantes masculino e feminino (categoria aberta para todas as idades, Dropknee masculino (categoria aberta para todas as idades) e Gromets (atletas com até 12 anos).



Além das fases eliminatórias e finais da competição, às 15 horas de acontece a oficina da modalidade paradesportiva de bodyboard inclusivo, com 12 participantes.

ANTONINA

As águas de Antonina recebem na sexta, sábado e domingo (27, 28 e 29), o Festival das Águas, evento realizado em parceria com a Federação Paranaense de Canoagem e com o Grupo Escoteiro do Mar de Antonina. As provas acontecem a partir de sexta-feira às 8h30, na Ponta da Pita. Serão realizadas apresentações de canoagem, seasider cross, caiaque polo, maratona e iatismo. Ao todo serão cerca de 300 atletas participando do evento.

Para o coordenador geral dos Jogos de Aventura e Natureza, Marcos Schemberger, o evento ressalta o potencial do município para estas modalidades esportivas: “Será um grande evento. O espaço é maravilhoso, pronto para receber estas modalidades, algumas até novas no Brasil, como é o caso do Searide Cross. Quem vai a Antonina para apreciar as belezas da cidade, poderá prestigiar este grande evento que o Governo do Estado vai realizar”, comenta.

PARANAGUÁ

Na manhã de domingo (29), acontece em Paranaguá a 1ª etapa do Circuito JAN de Corrida de Rua. A atividade é uma parceria com a prefeitura de Paranaguá e faz parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza.



A competição tem início às 8h e a largada acontece em frente à Arena Albertina Salmon. Ao todo, serão 200 atletas participando da corrida.



VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná. O projeto conta com o patrocínio da Coca-Cola Femsa Brasil e do Sicredi, com o apoio da Fecomercio/SESC e das prefeituras municipais.