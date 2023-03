Cantina no campus Jardim Botânico. Foto: Leonardo Bettinelli

Duas cantinas em dois espaços dos campi da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foram inauguradas em março. A unidade do Jardim Botânico e a do Centro Politécnico, que está junto ao setor das Ciências Biológicas, já podem usufruir dos serviços da nova cantina em seus espaços.

As cantinas apresentam em seu cardápio uma variedade de opções saudáveis e nutritivas. “A gente precisa desses espaços de convivência pra vida universidade e principalmente nesse modelo que atende a toda a comunidade”, afirmou o Pró-reitor de administração da UFPR, Marco Cavalieri.

O objetivo é que em breve mais uma cantina seja inaugurada no Centro Politécnico. Para isso, um planejamento está sendo feito. A ideia é ter uma no setor de Ciências da Terra, totalizando então, duas no Centro Politécnico e uma no Jardim Botânico.