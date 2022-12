Ópera de Arame, uma das principais atrações turísticas de Curitiba, vai ser palco da virada (Franklin de Freitas)

Com as filas nas estradas que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e de Santa Catarina por conta dos deslizamentos, aumentou a procura por festas de réveillon em Curitiba. O presidente da Federação de Turismo (Feturismo) e da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (AbraBar), Fabio Aguayo, diz que muitos moradores de Curitiba não querem perder tempo ou correr riscos nas estradas e por isso neste ano estão procurando opções na capital.



“Os restaurantes, bares nas praias nessa época do ano, estariam todos lotados e movimentados com fila de espera, programações artísticas e culturais. Infelizmente muitas destas apresentações estão sendo postergadas para depois deste período chuva e insegurança nas estradas. Em compensação sempre tem uma oportunidade, principalmente para quem aqui em Curitiba não estava acostumado a trabalhar neste período do ano e decretava férias coletivas”, afirmou. De acordo com Aguayo, o caos nas estradas virou oportunidade para os restaurantes e bares em Curitiba e quem souber aproveitar vai abrir um novo nicho.



A cada ano, o número de estabelecimentos abertos no fim de ano para festas de Natal e Ano Novo vem aumentando, mas o caos nas estradas impulsionou os negócios por aqui neste ano. E há opções para todos os gostos e idades. Desde jantares em restaurantes, como Carlo Ristaurante e no Terrazza 40, como em baladas agitadas como na VU e no James, além de opções com rock, como no Blood Rock Bar como no Hard Rock Café.



A elegância e imponência da Ópera se prepara para receber sua primeira festa de Réveillon desde a sua inauguração, a “Virada Paradisíaca”. O evento, que é promovido pelo Paradis Club, club conhecido nacionalmente por suas festas e serviço, em parceria com o produtor e DJ Gil Preto, idealizador da famosa festa Brasilidades, ocorre na noite de 31 de dezembro, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda pelo site Shotgun com valores a partir de R$80 (meia-entrada), de acordo com o lote. Na programação, conhecidos nomes da cena curitibana prometem animar o público com uma combinação sonora comandada pela DJ Ana Guimarães, com os sucessos do Pop; pelo DJ Gil Preto, trazendo toda a brasilidade para a pista; pelo DJ Thiago Borges, valorizando a música latina e o reggaeton; e pela DJ Claudia Bukowski, com o melhor do Disco House. A noite ainda contará com open de espumante, das 21h às 22h, e um café da manhã especial com frutas, pães e guloseimas para dar boas-vindas ao novo ano, além de uma decoração super especial. O cardápio do evento também reunirá os famosos drinks do Paradis Club. Claudia Bukowski, com o melhor do Disco House.



“Queremos que a noite de virada seja inesquecível, marcada por boas companhias, muita música e abrindo 2023 com as melhores energias na pista de dança. Tudo isso em um lugar consagrado da cidade e integrado à natureza”, comenta Flavia Prieto, uma das proprietárias do Paradis Club. Já para o produtor Gil Preto, essa deverá ser uma noite histórica, não só pelo ineditismo do local, mas pelas surpresas que estão sendo planejadas. “Será uma noite única, vibrando as melhores energias para a chegada de 2023, com muitas surpresas, música de qualidade, decoração especial e de pessoas legais. Vai ser histórico”, completa.

10 festas de réveillon em Curitiba

Virada Paradisíaca

Blood Rock Bar

O Blood Rock Bar vai promover a festa Reveillon Rock Party 2023. O evento vai contar com as bandas Candyman Club (Anos 80) e Heartfield (Hard Rock. As vagas são limitadas e a casa estará aberta às 22h para que seja possível todos curtirem a virada ao som de Rock ‘n’ Roll! Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Sympla.

Hard Rock Café Curitiba

O Hard Rock Café Curitiba terá uma noite de réveillon inesquecível. Além de um cardápio completo com bebidas incluídas, haverá show de fogos assinado por Leandro Lanzza, responsável pela queima de fogos da praia de Copacabana, Angra dos Reis e Barra da Tijuca. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 320 no site do Hard Rock Cafe Curitiba. Informações: https://www.hardrockcafe.com/parties-and-events.aspx

Virada na VU

A casa noturna VU vai oferecer uma balada no Réveillon. A Virada no VU2 começa as 23 horas e vai até o sol raiar. Com um line-up caprichado nas duas pistas, quem comprar o ingresso antecipado ainda ganha um vale drink. Os ingressos a partir de R$ 40 estão disponíveis no Sympla.

James Bar

A virada será com muitos hits na pista no James Bar. O som começa às 21h e vai até as 4h. Na primeira hora do evento, a taça de espumante vai custar somente R$ 10. O James também terá café da manhã servido a partir das 5h. Os ingressos variam de R$ 70 a R$ 1700, dependendo do combo de drinks que escolher. Mais informações no https://www.sympla.com.br/evento/pop-line-da-virada-vem2023/1808392.

Madá Pizza & Vinho

O restaurante Madá Pizza & Vinho, comandado pelo badalado chef Beto Madalosso, está preparando uma noite super especial para a virada do ano. A programação de Réveillon, limitada para 160 pessoas, inclui jantar completo, bebidas com e sem álcool e espaço ao ar livre para celebrar a chegada de 2023. O jantar será servido em três etapas: antepastos, principais e sobremesas. Os ingressos para o jantar de Réveillon já estão à venda e custam R$ 240 + 10% por pessoa, crianças até 6 anos não pagam e crianças de 6 e 15 anos pagam meia. O Madá Pizza & Vinho está localizado na Rua Saldanha Marinho, 1230, no Centro de Curitiba (PR). Informações e reservas pelo WhatsApp (41 99561-7213).

Terrazza 40

O Terrazza 40, famoso restaurante panorâmico de Curitiba, vai realizar uma festa de réveillon com comida e bebida à vontade. O “plus” é a aexperiência única de poder visualizar a queima de fogos no ponto mais alto da capital do Paraná. Os valores são R$ 630 para adultos, R$ 315 para adolescentes de 10 a 17 anos e R$ 115 para crianças de 4 a 9 anos. Informações: https://www.terrazza40.com/reveillon

Carlo Ristorante

Famoso por seu incrível buffet, mas sem nunca deixar de surpreender seu público, o Carlo Ristorante prepara uma programação especial num formato intimista para os clientes que desejam celebrar a chegada de 2023 de forma elegante e com muito sabor. O Réveillon do Carlo contará com DJ ao vivo, jantar especial, drinks e muito alto astral. Para a comemoração, o chef mesclou pratos que são sucesso no restaurante e novas receitas. Completando a comemoração, um open bar completo com vinho tinto, vinho branco, espumantes, whisky, água com e sem gás e refrigerantes. Os ingressos para o jantar de Réveillon já estão à venda e custam R$ 650 por pessoa. Crianças até 6 anos não pagam e de 6 e 12 anos pagam meia. O Carlo Ristorante está localizado na Av. Iguaçu, 2820, Água Verde. Informações e reservas pelo WhatsApp (41) 98418-0130.

Hotel Qoya

O Réveillon no Hotel Qoya, com início às 20 horas do dia 31 de dezembro, também será realizado no Centro de Convenções Paraná. Além de música ao vivo, um telão exibirá shows de fogos de artifício na virada. O evento contará com Espaço Kids, buffet infantil e recreação para crianças a partir de 5 anos e menores acompanhados por um adulto. O cardápio de Réveillon no Qoya é novamente inspirado no melhor da gastronomia de produto e preparado especialmente para a ocasião. Além do farto e saboroso antepasto e boulangerie, o cardápio terá destaques como frutos do mar ao vinho branco, cordeiro assado com legumes e massa fresca e carré de porco moura ao molho de frutas vermelhas. A sobremesa terá sucessos do restaurante Koré como o cheesecake de erva mate. As reservas já podem ser feitas por meio do atendimento do Qoya Hotel Curitiba, Valores: Adultos – R$ 795; Crianças: Crianças (6 a 11 anos) R$ 397.

Maggiori Eventos

Localizado no centro do Parque Birigui, o Maggiori Eventos vai oferecer festa de réveillon. Com decoração especial, a festa promete invadir a madrugada, com música ao vivo à noite toda. Na virada do ano costuma oferecer música ao vivo, open bar e ceia. O jantar começa às 20 horas. Informações: https://www.maggioreeventos.com.br/contato/

Nas praias, fogos ecológicos e trios elétricos

As cidades do Litoral do Paraná começaram a divulgar a programação de Réveillon. Em Guaratuba, a virada do ano contará com 3 trios elétricos. A queima de fogos sem estampido sonoro acontecerá no Morro do Cristo com duração de 10 minutos anunciando a chegada de 2023.

Confira as bandas e locais dos trios elétricos: na Praia Central, das 22h até às 1h30 será a vez do trio elétrico Águia com Fernanda Liz e banda e DJ Allan Caetano, naAvenida Ponta Grossa, das 22h até 1h30 se apresentará o trio elétrico Avatar com Banda Marvin e DJ Pudim. Por fim, em Coroados (Avenida São José da Boa Vista esquina com a Avenida Minas Gerais), o trio elétrico Alucinação com dupla Davi & Daniel e DJ Firemam se apresentará das 22h até 1h.

A Prefeitura de Matinhos prepara grande festa para a virada de ano: à meia-noite haverá um grande espetáculo com queima de fogos acompanhado de trios elétricos em dois pontos: o primeiro será no Balneário Flórida e o segundo ponto na Praia Brava, no trecho onde foi feita a engorda. Os fogos utilizados serão os chamados fogos ecológicos, de baixo estampido.

A prefeitura de Pontal do Paraná realizará a queima de fogos em cinco balneários: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-la. Em Pontal do Sul, serão 15 minutos de show de luzes. A Prefeitura informou que a licitação buscou priorizar fogos mais luminosos, com mais cores e cascatas.