DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) atingiu nesta quinta (16) a marca de 80% dos serviços executados na obra emergencial de contenção de encosta no km 41 da BR-277, na região do Litoral.

KM 39 – O DER/PR também já concluiu os serviços de contenção definitiva da encosta da BR-277 no km 39. Após os serviços de limpeza e retirada de materiais, foi instalada e fixada uma tela ecológica de contenção, dispositivo de alta resistência que permite o plantio de vegetação sob o mesmo, o que também ajuda a evitar novos escorregamentos. A rodovia já estava com todas as faixas liberadas neste km, com equipamentos e material ocupando somente o acostamento.

ACORDO – O DER/PR deu início às obras de recuperação da encosta da BR-277 no km 39 e km 41 em 19 de dezembro, após firmar convênio com o Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia do governo federal, que à época afirmou não contar com os recursos necessários para a empreitada. A ajudou buscou recuperar a trafegabilidade da rodovia federal, corredor logístico para o Porto de Paranaguá. O DER/PR trabalhou desde o início para liberar faixas extras de tráfego, sem abrir mão da segurança dos usuários e trabalhadores.

OBRAS DO DNIT – O DNIT permanece realizando obra de recuperação do km 42, primeiro local atingido pelas chuvas no ano passado, tendo registrado inclusive escorregamento de rochas. Esta semana, o DNIT e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realiz