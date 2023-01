Daniel Castellano/SMCS arquivo

Curitiba registrou entre as 14 e 15 horas de ontem, 33 milímetros de chuva, segundo a Defesa Civil Municipal, com dados do Cemadem, localizada no bairro Vista Alegre, além de rajadas de vento de 46,8 km/h registradas na estação do Inmet, localizada no bairro Jardim das Américas.



A pancada de chuva não causou grandes estragos, como em eventos recentes, mas foi suficiente para um registro de alagamento e queda de galhos de árvore nas Mercês. A Defesa Civil se mantém em alerta.



Ontem, o Inmet emitiu alerta para possibilidade de temporais que podem atingir praticamente todo o Paraná, com intensidade variada. Para a parte Norte, Central, Noroeste, Grande Curitiba e Litoral, o alerta é laranja, e para o Oeste, Sudoeste e parte do Centro-Sul, o alerta emeitido foi o amarelo.



O clima segue propenso para pancadas de chuva até quase o final do mês nas regiões paranaenses.

O verão é, tradicionalmentem, a estação mais chuvosa do ano, seguido pela primavera. Outono e inverno são mais típicos para chuvas menos volumosas. Mas, em se tratando de tempo, não existe uma previsão exata.