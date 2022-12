Divulgação

As caravanas iluminadas da Coca-Cola FEMSA Brasil, maior distribuidora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, estarão nas ruas de Curitiba e São José dos Pinhais, nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro. Depois de dois anos respeitando os protocolos de segurança por conta da pandemia de covid-19, a população voltará a conhecer o trajeto dos caminhões e poderá ir ao seu encontro para sentir de perto a magia do Natal. Com o conceito “O Natal Sempre Encontra o Caminho”, a iniciativa pretende resgatar a essência natalina, reforçando as relações humanas e o cuidado socioambiental.

“Nos últimos anos, por causa da pandemia, criamos diversas estratégias para manter a tradição, mas respeitando todos os protocolos de segurança. Com a melhora do cenário pandêmico e a população vacinada, podemos nos aproximar mais de nossos milhares de consumidores e parceiros. O intuito é levar o brilho de volta aos olhos das pessoas, fazendo valer o tema deste ano: o ‘Natal Sempre Encontra o Caminho'”, afirma Luciano Alves de Sá, Gerente Experience & Prestige Accounts.























Diversidade, sustentabilidade e tecnologia

Papai e Mamãe Noel estarão em um lindo coreto iluminado com efeitos de neve e vão saudar o público junto a uma mesa cheia de amor e delícias. Destacando o pilar de sustentabilidade, um dos caminhões traz madeira reaproveitada de pallets e contará ainda com painéis solares que vão gerar a energia para a iluminação e funcionamento de um sistema de bolhas de sabão que encantará todo o público. Além disso, haverá projeções e cenografias natalinas durante todo o trajeto.

Personalizando a presença feminina na Coca-Cola FEMSA Brasil, pelo segundo ano as caravanas serão conduzidas por duas mulheres, Izabel Aparecida Alves de Souza e Roselaine Manini Cassinelli. Durante todo o trajeto, elas estarão na boleia dos caminhões Actros, da marca Mercedes-Benz, reconhecidos pela utilização de tecnologias digitais e por seu sistema de segurança.

“Os pilares Meio Ambiente, Social e Governança sempre guiaram a Mercedes-Benz ao longo dos seus 66 anos no Brasil. A presença dos caminhões Actros nas Caravanas de Natal da Coca-Cola FEMSA está diretamente conectada com a estratégia ESG da Mercedes-Benz do Brasil. Com essa parceria, estamos indo além do nosso negócio de produção de caminhões e ônibus e desenvolver serviços. Estamos colocando os nossos caminhões para participarem de um momento especial que carrega tantos significados para crianças e adultos”, afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Maior número de cidades visitadas

Resgatando o sentimento de união e a aproximação com a população, a Coca-Cola FEMSA Brasil levará as Caravanas Iluminadas para 67 cidades de sete estados em que está presente – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Carina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Serão cinco caminhões que vão percorrer 15 mil quilômetros durante 53 dias.

Será possível conferir o trajeto dos caminhões por meio do aplicativo Natal Coca-Cola. Caso queira, o consumidor poderá clicar para ver a rota e receber notificações, com contagem regressiva, sobre o dia em que ela passará pelo município. O app traz, também, outras funcionalidades como realidade aumentada, games interativos e filtros de Natal para selfies e está disponível em iOS e Android.

Além do aplicativo, é possível consultar a rota das caravanas no site https://www.coca-cola.com.br/natal.