Prefeitura de Curitiba: (Crédito: Divulgação/Levy Ferreira/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba entra em recesso na próxima segunda-feira e na terça-feira, feriado de carnaval. O retorno às atividades acontece na quarta-feira, após as 14h.



Algumas áreas, como a Fundação Cultural de Curitiba, oferecem programação especial, mas não há expediente nas repartições municipais. Alguns atrativos e serviços têm funcionamento alterado.



As agências bancárias também não terão atendimento ao público na segunda e terça que vem. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.



Já na Quarta-Feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.



Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs voltam a atender normalmente na quinta. Na segunda e na terça-feira, não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira, sendo que as agências abrirão a partir das 12 horas.