Zombie Walk. (Cido Marques)

A folia está de volta a Curitiba, depois de dois anos suspensa por causa da pandemia. A programação do carnaval promete agradar todos os gostos. De Zombie Walk na Rua XV de Novembro ao tradicional desfile de escolas de samba na Marechal Deodoro, o que não vão faltar são programas para turistas e moradores de Curitiba aproveitarem o feriadão.

Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, a cidade terá uma série de eventos musicais e culturais, tanto para quem gosta da folia de Momo como para quem prefere o chamado “carnaval alternativo” de Curitiba.

Os dias de folga serão também um convite para relaxar e curtir as atrações que fazem a fama da capital, como seus parques, bosques, jardins, museus, igrejas, feiras, mercados e endereços gastronômicos.

“O turismo em Curitiba está aquecido, tivemos um recorde de público no Natal e esperamos que o carnaval siga no mesmo ritmo. Nosso carnaval é eclético, a programação vai além do samba e estamos animados com a volta das atrações presenciais”, comenta Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

Confira programas para curtir Curitiba durante o feriadão de Carnaval

Extreme Metal Carnival

A novidade do Carnaval 2023 fica por conta da primeira edição do festival Extreme Metal Carnival, que acontecerá nos dias 18 e 19 de fevereiro (sábado e domingo), contando com grandes nomes do Metal Extremo Brasileiro. Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 260. Clique aqui para comprar.



Confira a programação:



Dia 18/02: Rebaelliun (RS), Cemitério (SP), Cülpado (PR), Podridão (SP), Hokmoth (PR), Matadör (PR), Humanal (PR).

Dia 19/02: Krisiun (RS), Ethel Hunter (PR), Abadon (PR), Luciferiano (SC), Hammurabi (MG), Divulsor (PR), Postmortem (RS).

Os shows acontecem no Basemant Cultural, R. Des. Benvindo Valente, 260 – São Francisco.

Zumbis voltam a aterrorizar

Centenas de zumbis, caveiras, monstros e outros seres horripilantes voltam a “apavorar” as ruas do Centro de Curitiba no domingo de carnaval (19/2). Com maquiagens assustadoras e muito sangue artificial, adultos e crianças se divertem na marcha Zombie Walk, que já se transformou em uma tradição carnavalesca da cidade.



O evento, que retorna após dois anos de suspensão, acontecerá na Praça Osório, das 11h às 18h. A versão de 2023 deve repetir o percurso que passa pela Rua XV, Paço Municipal de Curitiba, na Praça Generoso Marques, e termina na Praça Santos Andrade.



Barracas de maquiagem para auxiliar os zumbis de última hora e shows de bandas locais, além de apresentação de bailarinos com a música “Thriller”, de Michael Jackson, prometem animar. A última edição, em 2020, contou com 20 mil pessoas. Todo o evento é gratuito.

Psycho Carnival

O som pesado do Psycho Carnival, considerado um dos maiores festivais de rock do Brasil, terá agenda de 17 a 20 de fevereiro, em várias casas de shows.

Considerado um dos maiores festivais de rock do país durante o carnaval, o evento tem trazido para Curitiba bandas de várias partes do Brasil, América do Sul e Europa e tem uma programação recheada de shows imperdíveis.

No line-up bandas como Replicantes (Porto Alegre), 13 Bats (Espanha), Cowboys from Hell e Rat Demons (Colômbia), Church of Confidence, Damage Done by Worms e Pisscharge (Alemanha), Disturbance (Holanda) e Diablos Suicidas (Chile). Ao todo, 39 grupos vão agitar os amantes do psychobilly e rockabilly.

Os ingressos estão disponíveis para compra a R$ 120 por dia, com opção de pacotes de 4 dias por R$ 400. Clique aqui para comprar.

Blocos animam o pré-carnaval

A programação oficial inicia no dia 4 de fevereiro, com apresentação de blocos como os Garibaldis e Sacis na Praça João Cândido (que abriga as Ruínas de São Francisco). No dia seguinte a folia toma a Marechal Deodoro.

No dia 12, na semana de véspera do carnaval, o Garibaldis e Sacis se apresenta no Sítio Cercado.

Desfiles das Escolas de Samba

O grupo especial tem cinco escolas: Enamorados do Samba, Mocidade Azul, Acadêmicos da Realeza, Imperatriz da Liberdade e Os Internautas.

No grupo de acesso são quatro: Embaixadores da Alegria, Leões da Mocidade e Unidos de Pinhais e a nova escola a Deixa Falar.

No dia 18 de fevereiro estão marcados os desfiles do Carnaval Nerd e do bloco Rancho das Flores, da terceira idade.

Na sequência vêm as apresentações do grupo de acesso, com quatro escolas de samba no sábado. No domingo estão agendadas as apresentações do Grupo Especial, com cinco escolas de samba disputando o título do carnaval deste ano.

Toda a programação na Marechal Deodoro é gratuita.

Carnaval Católico no Hauer

O Gabaon acontecerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro, na Canção Nova no Hauer (em frente ao Shopping Cidade).

Cerca de 6 mil pessoas são esperadas em um dos maiores carnavais católicos do Brasil. A programação de 2023 acontece das 7h30 às 22h, com pregações, shows de bandas e cantores católicos, atrações para crianças, praça de alimentação e celebração de missa todos os dias às 16h.

O evento, organizado pela Renovação Carismática Católica, com apoio da Arquidiocese de Curitiba, tem ingressos a R$ 5 por dia. Mais informações no site da Arquidiocese de Curitiba.

Circuito Off

Para quem quer fugir da folia e descansar, planejar passeios por cartões-postais de Curitiba pode ser uma ótima ideia. A grande maioria dos 30 parques e 15 bosques funcionam a semana inteira, confira todas as opções, endereços e horários clicando aqui.

A tradicional Feirinha do Largo da Ordem, de domingo (3/3), é uma ótima opção para quem quer relaxar, escolher umas lembrancinhas e levar artesanato de boa qualidade para casa.

Para quem quer dar aquela passeada geral pela cidade, a Linha Turismo da Prefeitura circula pelos principais pontos turísticos, entre eles, parques, museus, teatros, mirantes, espaços culturais, centro histórico, bairro gastronômico, memoriais étnicos e o Mercado Municipal.

Com a aquisição do cartão de embarque, no valor de R$ 50, os embarques são ilimitados em todos os atrativos do percurso, pelo período de 24 horas e até o dia 20 de fevereiro está funcionando todos os dias.