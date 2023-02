Quem for pegar as rodovias deve se preparar para movimento intenso a partir de hoje (Franklin de Freitas)

O Carnaval 2023 promete agitar o litoral do Paraná em 2023. Depois de dois anos parada devido à pandemia da Covid-19, a programação carnavalesca volta às cidades litorâneas com trios elétricos, bandas locais e desfiles de blocos carnavalescos. Serão cinco dias de folia, entre hoje (17 de fevereiro) e terça-feira (21), na última festividade da temporada de verão e num período em que a população litorânea será multiplicada.



Segundo a prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022, o litoral do Paraná soma 315.144 habitantes. Nos próximos dias, contudo, esse contingente deve aumentar substancialmente por conta dos dias de folga e folia: a expectativa da Polícia Militar do Paraná (PMPR) é que 2 milhões de pessoas (entre turistas e moradores) estejam nos sete municípios litorâneos nos próximos dias, ainda que nem todos participem da festa popular.



A expectativa por tanta gente descendo a Serra do Mar já gerou reflexos no trânsito nesta quinta-feira, inclusive. Embora a Operação Carnaval nas estradas comece apenas hoje, ontem já teve a formação de uma quilométrica fila de veículos na BR-277, entre os quilômetros 42 e 62 da estrada (20 km de congestionamento) no sentido Curitiba-Paranaguá.



Durante o feriado carnavalesco, entretanto, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vão retirar novamente seus guindastes das obras de recuperação na rodovia, para evitar congestionamentos durante o período de folia, quando é esperado grande movimento de veículos rumo aos municípios litorâneos.

Programação

A boa notícia, por outro lado, é que os foliões contarão com uma programação extensa para curtir o Carnaval.

Em Guaratuba, a festa começa ainda hoje, com o Grito de Carnaval no Trio Elétrico na Praia Central. Ao longo do feriado, a cidade ainda conta com atrações como Escola de Samba Unidos de Guaratuba, o desfile de blocos e a Bandinha Guaratuba.

O mesmo acontece em Antonina, com o desfile do Bloco do Bom Brinquedo e a tão esperada Coroação do Rei e da Rainha do Carnaval acontecendo nesta sexta-feira. Nos outros dias, a folia segue com desfiles das escolas de samba, bailes públicos e o famoso Concurso das Escandalosas e das Charmosas.

Já a Prefeitura de Matinhos anunciou, para sábado (18), a tradicional Matinbanda no trio elétrico na Praia Brava de Matinhos e também no balneário Flórida. Já no domingo, na Praia Brava de Caiobá, quem faz a festa é a Caiobanda.

Por fim, em Paranaguá, no sábado e domingo serão realizados bailes públicos em frente à Estação Ferroviária da Cidade.

Movimento já aumentou na Rodoviária de Curitiba

O movimento de Carnaval também já teve início nesta quinta-feira na Rodoviária de Curitiba. Ao longo de todo o período de folia, 30,5 mil passageiros devem passar pelo terminal, 11% mais do que no feriado do ano passado, quando foram registrados 27,4 mil embarques. A estimativa é que só ontem 8 mil pessoas deixaram a cidade em 270 ônibus.

O pico de movimento, contudo, vem agora. Na sexta-feira são esperados 14 mil passageiros, em 430 ônibus, e no sábado outros 8,5 mil, com 290 veículos.

O litoral do Paraná é o principal destino dos foliões, com 35% dos embarques. O interior do Paraná vem em segundo lugar, com 25%, seguido por Santa Catarina (20%), São Paulo (15%) e outros (5%).

Hotéis devem registrar taxa de ocupação de 60% no feriado

Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), divulgada nos últimos dias, mostra que seis em cada 10 vagas disponíveis na rede hoteleira do Paraná deverão ser ocupadas durante o Carnaval.

Mas a taxa de ocupação no estado fica longe do esperado em outras localidades: em Santa Catarina, Florianópolis tem expectativa próxima a 100% e o mesmo acontece nos hotéis das praias gaúchas.

De acordo com Manuel Linhares, presidente da ABIH Nacional, “no primeiro Carnaval após a pandemia, estamos chegando a índices próximos aos do Carnaval de 2020. A recuperação da hotelaria nacional, porém, ainda não está consolidada e será lenta, pois no período da pandemia 80% dos hotéis ficaram fechados e os 20% que permaneceram em operação registraram ocupação entre 5 e 8%”.

Fluxo de veículos entre Curitiba e Santa Catarina deve crescer 69%

Nas BRs 116/PR (Contorno Leste), 376/PR e 101/SC, a concessionária Arteris Litoral Sul espera um fluxo de veículos até 69% acima do normal nos dias de Carnaval, com média de veículos diária por praça acima de 58 mil veículos – nos dias de maior movimento (sexta e sábado)



No trecho da Serra do Mar da BR-376, o – trânsito opera com sinalização para restrições. No último dia 06 de fevereiro, a concessionária obteve avanço importante nos trabalhos, o que garantiu a viabilização da operação 24h de duas faixas para cada sentido na região do km 668 ao km 669 – trecho em que se concentram as principais obras.



O trecho, entretanto, permanece sob monitoramento constante com atenção principalmente para chuvas intensas em curto período de tempo, que podem exigir atuação preventiva para segurança do trânsito.

Além disso, a concessionária também alerta que a grande concentração de tráfego nas proximidades dos municípios – trechos urbanos – pode gerar a diminuição repentina de velocidade, exigindo dos condutores a distância segura para prevenção de acidentes.