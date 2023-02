Rachel Ribas

Os últimos dois dias de Carnaval em Curitiba, nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21), terão chuva. Ao menos, as temperaturas sobem um pouco em relação ao que foi verificado no sábado (18) e no domingo (19). É o que diz a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na segunda-feira, a instabilidade volta a aumentar no Paraná, pois os ventos transportam umidade e calor em diversos níveis da atmosfera desde o Norte do Brasil até o Estado. Em vários setores as chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, com risco de tempestades e volumes expressivos de precipitação em algumas cidades. Já não faz tanto frio no amanhecer, e à tarde fica mais abafado. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 17ºC (mínima) e 23ºC (máxima).

A terça-será feira de tempo instável no Estado. Novamente as áreas de instabilidade atuam em qualquer momento do dia, com volume de chuva que pode ser expressivo em alguns setores. Não se descarta ocorrência de alguma tempestade pontual. As temperaturas, no geral, não se elevam muito. Em Curitiba, elas variam entre 18ºC (mínima) e 24ºC (máxima).