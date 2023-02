Foto: Valquir Aureliano

Uma festa de Carnaval gratuita, inclusiva e planejada para as pessoas com deficiência e famílias curtirem a folia. Esse foi o ‘Carnapupa’, realizado neste domingo (19) no Bairro Alto, em Curitiba.

































Foto: Valquir Aureliano



Segundo uma das organizadoras do evento, Amabile Marchi, a chuva atrapalhou um pouco a movimentação do evento, que começava às 14 horas. Mesmo assim, mais 150 pessoas teriam passado pela festa.

O ‘Carnapupa’ contava com fantasias, maquiagem, penteados malucos, roda de música (num volume que não perturbasse crianças sensíveis) e contação de histórias.