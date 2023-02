Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

Poucas mudanças nas condições do tempo no resto desta semana. O céu segue encoberto a maior parte do dia em Curitiba, com possibilidade de pancadas de chuva ou chuviscos ao longo do dia.



As temperaturas máximas ficam mais baixas a patir desta quinta em relação aos últimos dias. Segundo o Simepar, na previsão divulgada ontem, a máxima para hoje fica na casa dos 23ºC. A mínima ainda fica alta, em 19ºC.



No final de semana do Carnaval ainda se mantém a previsão para pancadas de chuva na Capital, mas as máximas ficam entre 20ºC no sábado e 16ºC no domingo.