Franklin de Freitas

A Praça Zacarias, no Centro de Curitiba, foi o ponto de encontros dos carnavalescos nerds. O grupo, que seguiu pela Marechal Deodoro rumo a Rua Dr. Faivre até o Shinobis – Pop Culture and Food, gastrogeek dedicado aos fãs do universo geek, estava repleto de referências a icônicas produções do segmento e com gastronomia temática, em um desfile voltado a todas as famílias e todas as idades.

O desfile será liderado pelo carro temático do premiado filme curitibano “Coração de Neon”, o Boquelove.

Chegando ao destino, a celebração continua com o Concurso de Cosplay, cujas inscrições podem ser realizadas diretamente no local, além de atividades como arco e flecha (conferir valor na hora), cama elástica (gratuito) e gastronomia.

O desfile do Bloco do Carnaval Nerd é uma realização da Família Festas Eventos e do Shinobis – Pop Culture and Food, com apoio da Prefeitura de Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba