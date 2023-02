Mesmo sendo considerada umas das festas mais populares no país, nem todos os brasileiros aproveitam o Carnaval para curtir a folia. Muitos buscam programas alternativos longe das aglomerações. Levantamento do Instituto CENSUS, em 2020, identificou que seis em cada dez entrevistados não gostam dos festejos. Entre os que fogem do ritmo dos tamborins, 60% preferem descansar em destinos mais tranquilos.

“Não é de hoje que muitas pessoas trocam a folia do Carnaval por banhos de cachoeira, trilhas em áreas verdes e mergulho no mar. A natureza faz parte da nossa essência, o contato com o meio ambiente resulta em saúde e bem-estar. É comprovado que esse tipo de experiência reduz os níveis de estresse e da depressão, melhora a imunidade, a qualidade do sono e ainda estimula a criatividade”, afirma a gerente sênior de Conservação da Natureza da Fundação Grupo Boticário, Leide Takahashi, que também é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN).

Veja algumas opções de programas para quem quer cair nos embalos da natureza, lembrando que há opções de turismo responsável para não prejudicar o meio ambiente e também contribuir com comunidades do entorno:

Ecoturismo no Pantanal Fluminense (RJ)

Para quem estiver no Rio de Janeiro, a dica é um passeio de barco por paisagens naturais superpreservadas da Baía de Guanabara. O visitante do Pantanal Fluminense – região formada pela Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim e pela Estação Ecológica da Guanabara – navega por manguezais, conhece currais de pesca artesanal e tem contato com diversas espécies de aves. O ponto alto do passeio é ver de perto grupos de botos-cinza, símbolo da resistência da Baía de Guanabara. O turismo na região ainda contribui com a manutenção da base comunitária, gerando renda para os membros da Cooperativa Caminhos do Manguezal –, um dos negócios vencedores do Programa Natureza Empreendedora, da Fundação Grupo Boticário. Os passeios devem ser agendados com antecedência pelo telefone: (21) 98332-7734.

Aventura em meio à Mata Atlântica (PR)

No Paraná, um passeio alternativo é visitar a Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba (PR), no litoral, localizada em uma área de Mata Atlântica reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Localizada a 172 quilômetros de Curitiba, a unidade de conservação atrai o turista por suas trilhas, cachoeiras e camping. A reserva possui trilhas abertas à visitação e experiências com agendamento prévio, como as trilhas aquática, das Brincadeiras, do Salto Morato, da Figueira e da Natureza Secreta. Os ingressos para a visita podem ser comprados no site da Reserva. Experiências guiadas (trilha aquática e Natureza Secreta) têm custo adicional e devem ser agendadas com antecedência.

Cachoeiras e lago de água azul turquesa (GO)

A Chapada dos Veadeiros (GO) está a 230 quilômetros de Brasília. Em meio aos cânions e cachoeiras, o turista se reenergiza na força das inúmeras quedas-d’água da região. A cachoeira Santa Bárbara encanta com seu lago azul turquesa. Outra boa opção é a cachoeira dos Cristais, que fica a apenas oito quilômetros da cidade de Alto Paraíso. Uma alternativa perfeita para levar as crianças é a trilha (1.100 metros) até o Véu da Noiva. Isso tudo sem falar no espetacular pôr-do-sol do cerrado do Centro-Oeste.

Vivência ambiental (SC)

A trilha do Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis (SC), é um passeio voltado à educação ambiental. Sua extensão é de aproximadamente um quilômetro, boa parte percorrida em deck de madeira, que facilita a visualização de diversas espécies de animais silvestres. O percurso tem duração média de 50 minutos, com saídas a cada 60 minutos, das 10h30 às 15h30, de sexta a domingo. Mais informações: Parque Estadual do Rio Vermelho.

Parque natural em área urbana (CE)

O Parque Estadual do Cocó é a maior reserva natural em área urbana das regiões Norte e Nordeste do Brasil e a quarta da América Latina. Sua porção verde mais extensa está em Fortaleza (CE), com vasto manguezal e dunas milenares. O turista pode desfrutar do percurso de dois quilômetros de trilhas interligadas, ideal para quem gosta de praticar esportes e contemplar a natureza. Para as crianças, o parque oferece oficinas de entretenimento, artes e contação de histórias infantis baseadas na temática da sustentabilidade ambiental.

Diversão e bem-estar em família (AM)

A Cachoeira da Pedra Furada é considerada uma das formações mais bonitas da cidade de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus (AM), com quedas d’água que brotam do alto de uma pedra e desaguam por três aberturas. O passeio é ideal para ser feito em família. A cachoeira fica a 60 quilômetros do centro da cidade, alcançada depois de uma trilha leve.

Amantes das flores (MG)

Para os amantes das flores nativas, a Serra do Cipó, localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte (MG), concentra uma vasta área de orquídeas e bromélias. O Parque Nacional Serra do Cipó protege hoje diversas espécies da flora e da fauna brasileiras ameaçadas de extinção. A topografia acidentada e a grande quantidade de nascentes formam diversos rios, cachoeiras, cânions e cavernas. Banho de cachoeira e piscinas naturais de águas cristalinas são algumas das atrações da área preservada. Mais informações pelo site.