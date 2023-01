BPMOA

Um carro utilitário capotou após colidir com dois ciclistas na tarde desta segunda (2) no quilômetro 25 da BR-277, sentido Curitiba, em Morretes. Quatro pessoas ficaram feridas, segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Quatro vítimas atendidas pela equipe aeromédica do BPMOA. Duas delas eram passageiras do veículo e estavam com lesões leves sendo atendidas e encaminhadas a Morretes pelo SAMU. O ciclista teve traumatismo craniano leve foi atendido e encaminhado para o Hospital Regional de Paranaguá. Outra vítima, também passageira do veículo, estava com luxação no quadril esquerdo sendo atendida, estabilizada e aerotransportada para o Hospital Regional de Paranaguá.

O tráfego foi liberado por volta das 18 horas.