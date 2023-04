(João Frigério)

Um carro de aplicativo causou um acidente na marginal da BR-277, no bairro Mossunguê, em Curitiba., na manhã desta quinta-feira, 27 de abril. De acordo com o motorista do carro atingido, um Ford Fiesta, ele trafegava com a família pela marginal, quando foi atingido pelo motorista do aplicativo.

