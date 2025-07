PRF

Um carro atingiu o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do quilômetro 12 da BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, por volta das 17h30 desta segunda (30).

De acordo com informações da PRF, o veículo bateu lateralmente em um caminhão e desgovernado bateu no posto da polícia. Não houve feridos.

No momento da colisão, a equipe do posto estava em ronda e chegou ao local logo em seguida.

O acidente também não causou interdição na rodovia.

Trabalho para a Polícia Rodoviária: derramamento de óleo em outra rodovia

Mais cedo, no fim da manhã, houve derramamento de carga no quilômetro 662 da BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Houve interdição total no sentido Santa Catarina em razão de um tombamento de caminhão com derramamento de carga, mas a pista foi liberada por volta das 14h15.