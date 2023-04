A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um motorista dirigindo a 157 quilômetros por hora na BR-376, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. No local, a velocidade permitida era de 110 km/h para veículos leves.

Em outros dois flagrantes de excesso de velocidade foram flagrados veículos a 116 km/h, na BR-277 em Cascavel, Oeste do Paraná, e 141 km/h na BR-369, em Ibiporã, Norte do Paraná. Nos dois casos, a velocidade da via era de 70 km/h.

A PRF encerrou, às 23h59 deste domingo (9), a Operação Semana Santa 2023. Neste ano, durante os quatro dias de operação, que teve início na quinta (6), foram 1700 flagrantes de excesso de velocidade, 259 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança, 132 motoristas dirigiam alcoolizados e 72 crianças não utilizavam adequadamente o dispositivo de retenção, como a cadeirinha.