O Carrossel de Luz Marista do Parque Tanguá garantiu a alegria das crianças, que começaram a formar fila antes mesmo de o brinquedo começar a funcionar pela primeira vez, no começo da tarde deste sábado (3). O tradicional e singelo brinquedo era uma das atrações mais aguardadas pela criançada no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. Este ano, o carrossel do Tanguá conta com o patrocínio dos Colégios Marista.

Carolina Canova Furniel, de 7 anos, foi uma das primeiras a experimentar e entrou na fila duas vezes. Ela estava acompanhada da avó, a aposentada Rosângela Canova.

“Para as crianças, esse brinquedo é uma alegria. A Carolina adora. Não pude trazer meu outro neto, mas voltarei com ele aqui”, garantiu Rosângela Canova, que é moradora do bairro Pilarzinho.

A avó da pequena Carolina acompanha a programação do Natal pelo portal da Prefeitura. “Quero me programar para o espetáculo do Paço Municipal e para o roteiro do Parque Barigui”, adiantou Rosângela.

Adelita Becker, consultora de planos de saúde para pets, e o esposo Luiz Gustavo, levaram a filha Larissa Tomaschitz, de 6 anos, para brincar no carrossel pelo segundo ano consecutivo. “Viemos no ano passado, ela gostou muito e agora voltamos”, disse Adelita. A família mora no bairro Bacacheri.

“Ainda queremos ir ao Passeio Público, à roda gigante da Praça Santos Andrade e ver o espetáculo do Palácio Avenida”, contou a consultora.

Família unida

A família de Gesiane Simon não perde uma atração do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, mas o carrossel é um dos programas que os filhos mais apreciam. “No ano passando viemos no último dia, quando já estava terminando, e as crianças foram umas 15 vezes”, recordou Gesiane.

Moradores do Jardim das Américas, a família curte todas as atrações do Natal unida. No Parque Tanguá estavam também o esposo Alan Hudson Gonçalves, os filhos Artur, de 6 anos, Alice, de 5 anos, e Heitor, de 2 anos e meio, e a avó Cleide Simon.

“Gostei muito de ir nesse carrossel. Dei o nome de ‘Veloz’ a todos os cavalos que peguei”, revelou o pequeno Artur.

Gesiane não esconde a satisfação de poder acompanhar o Natal curitibano. Escritora e jornalista, ela é de Hortolândia (SP) e veio morar em Curitiba por opção. “Viemos pela primeira vez a passeio, nos apaixonamos pela cidade e quisemos viver aqui”, conta. “Em Curitiba o acesso à cultura é muito bacana, a programação de Natal é muito especial”, avalia Gesiane, que ainda pretendia levar a família para assistir ao balé (O Quebra-Nozes), nas Ruínas de São Francisco.

Presente para a cidade

A presidente do Instituto Curitiba de Turismo, Tatiana Turra, a filha Malu, o gerente comercial e marketing da Educação Básica do Grupo Marista, Emerson Thiago de Almeida, e a coordenadora de Marketing dos Colégios Marista, Camila Rechia, acompanharam o primeiro dia de funcionamento do Carrossel de Luz do Parque Tanguá.

“O Natal é uma data muito importante e, como representantes de uma instituição católica, quisemos proporcionar alegria e conforto para as famílias, especialmente neste momento de pós-pandemia”, disse Emerson Almeida, sobre a parceria com a Prefeitura de Curitiba. “É como um presente para a cidade e principalmente para as crianças, que são o nosso público e a razão de ser da nossa instituição”, completou Camila.

Tatiana Turra salientou que o Carrossel de Luz Marista permanecerá no Parque Tanguá até 8 de janeiro. “E o melhor: este ano em dose dupla, pois também temos o brinquedo no Passeio Público, com patrocínio do Condor”, reforçou.

Serviço: Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá

Local: Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão

Horário: De segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, sábados e domingos, das 14h às 21h. Dias 24 e 31 de dezembro, das 14h às 20h. Só estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.O brinquedo é permitido para crianças com até 12 anos. Crianças de 0 a 2 anos podem entrar somente acompanhadas dos pais.