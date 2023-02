Daniel Castellano / SMCS

Q carrossel veneziano do Parque Tanguá começou a funcionar para o público na tarde de domingo (5). A atração faz parte das celebrações dos 330 anos de Curitiba.



Desde o último sábado (28/1), dois outros sucessos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 estão de volta: o carrossel do Passeio Público e a roda-gigante da Praça Santos Andrade, no Centro. O acesso é gratuito e não há necessidade de agendamento. O funcionamento dos três brinquedos acontece de terça a sexta-feira, das 12h às 20h; e aos sábados e domingos, das 9h às 20h. Às segundas-feiras, é realizada a manutenção.



Os carrosséis podem receber crianças de até 12 anos.