Montagem do Carrossel do Parque Tanguá para as comemorações dos 330 anos de Curitiba. Curitiba, 02/02/2023. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

O carrossel veneziano do Parque Tanguá já está quase pronto para ser aberto novamente ao público. A reestreia da atração deve acontecer neste domingo (5), a partir das 9h, como parte das celebrações dos 330 anos de Curitiba este ano. Desde o último sábado (28/1), dois outros sucessos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 estão de volta: o carrossel do Passeio Público e a roda-gigante da Praça Santos Andrade, no Centro.

O acesso é gratuito e não há necessidade de agendamento. O funcionamento dos três brinquedos acontece de terça a sexta-feira, das 12h às 20h; e aos sábados e domingos, das 9h às 20h. Às segundas-feiras, é realizada a manutenção.

Como ocorreu na temporada natalina, os carrosséis podem receber crianças de até 12 anos. Adultos poderão acompanhar crianças de 0 a 2 anos. Já a roda-gigante recebe crianças e adultos (a altura mínima será de 1 metro). Além disso, os brinquedos terão acessibilidade para o público com dificuldade de locomoção.

No Parque Tanguá, o carrossel veneziano fica na esplanada onde se encontra o belvedere, marca registrada do espaço verde no bairro Taboão.

330 anos de Curitiba

O aniversário dos 330 anos de Curitiba será celebrado com uma ampla programação descentralizada e os eventos e entrega de obras farão parte dela. O aniversário será só no dia 29 de março, mas vários eventos estão agendados.

A programação de aniversário da capital já começou, este mês, com a 40ª Oficina de Música de Curitiba. Já em março ocorre o Smart City Expo Curitiba 2023, versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo. Serão três dias, 22, 23 e 24 de março, do congresso e feira organizados pelo hub de negócios e soluções iCities e com apoio da Prefeitura de Curitiba, da Secretaria Municipal de Administração, da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Gestão de Pessoal e TI (Smap) e do Vale do Pinhão.