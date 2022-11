(Foto: Ricardo Marajó/SMCS)

Espaços de três importantes pontos turísticos da cidade tiveram os sistemas de iluminação pública revitalizados. Novos equipamentos e luminárias em tecnologia LED foram implantados nos portais laterais do Passeio Público, no Centro, no paredão de rochas do Parque Tanguá, no Tanguá e no estacionamento da Pedreira Paulo Leminski, no Abranches.

As melhorias foram implantadas sob a coordenação do Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

“Os novos equipamentos serviram para melhorar a visibilidade e valorizar os espaços que também passaram a oferecer maior sensação de segurança às pessoas”, diz Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas.

Passeio Público

Nos portais de acesso ao Passeio Público, no Centro, já contemplado com iluminação cênica, foram instalados 16 projetores embutidos no piso. Cada um dos portais recebeu quatro projetores em temperatura de cor de 3000K e outros quatro de 4000K. Os equipamentos com temperatura mais quente foram usados em frente aos pilares e os de temperatura mais fria nos arcos dos portões, para dar destaque a arquitetura das passagens.

“Para evitar vandalismo, o material recebeu proteção com bases de concreto e grades que dificultam furtos e depredações”, explica Tony Malheiros, diretor do departamento de iluminação pública da Smop.

O Passeio Público é um dos locais da cidade que sediará as atrações do Natal de Curitiba 2022 – Luz dos Pinhais.

Pedreira Paulo Leminski

A Pedreira Paulo Leminski, espaço destinado a shows ao ar livre, recebeu melhorias na lateral do estacionamento, na Rua João Gava. Foram instalados dez postes poliméricos de 6 metros com luminárias decorativas de LED de 60W de potência e na temperatura de cor 3.000K, além de executada infraestrutura e nova rede para alimentação da instalação.

Parque Tanguá

As melhorias realizadas no Parque Tanguá serviram para destacar ainda mais a beleza do paredão de rochas por onde jorra a cascata de 65 metros de altura. Lá foram implantados 60 projetores de vapor metálico 400W dispostos em 30 bases de concreto.

A instalação dos equipamentos exigiu habilidade das equipes que, para implantar uma nova rede para alimentação dos projetores, precisaram acessar por dentro do túnel do paredão de pedra.

O Parque Tanguá também integra a programação natalina da cidade. Os cuidados para manter o local com boa iluminação poderão ser conferidos no Oratório de Natal Curitibano, espetáculo com clima de ópera e cheio de surpresas, de 20 a 23 de dezembro.