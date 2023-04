Assalto a joalheria do Shopping Cidade. (João Frigério)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um casal, de 24 e 25 anos, suspeito de envolvimento no roubo à joalheria, ocorrido na terça-feira (25), no Shopping Cidade, no Hauer, em Curitiba. As capturas foram realizadas nesta quarta-feira (26), em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia