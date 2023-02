(Fábio Dias/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou um casal, ambos de 30 anos, por estelionato praticado contra comerciantes, em Carambeí, região dos Campos Gerais. Os suspeitos enganavam as vítimas com o golpe do falso pix.

Conforme apurado pela PCPR, os criminosos realizavam diversos pedidos em comércios do município e enviavam o comprovante de pagamento por um aplicativo de mensagens. Porém, o dinheiro não chegava nas contas bancárias das vítimas por se tratar de comprovantes falsos.

