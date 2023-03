Sandra Lima I(SMCS)

Ao som de clássicos como Ave Maria, 1.128 casais selaram o matrimônio em casamento coletivo do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, neste sábado (25/3), em Curitiba. A cerimônia foi realizada na Arena da Baixada e reuniu aproximadamente 18 mil pessoas, a maioria familiares dos noivos. O evento, que acontece a cada dois anos, trouxe uma novidade, a presença de casais de municípios da Região Metropolitana, além dos da capital.

O casamento coletivo é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, e conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba e, neste ano, do Clube Athletico Paranaense, que cedeu o espaço para as cerimônias civil e ecumênica.

A Prefeitura de Curitiba foi responsável pela inscrição de 717 casais que moram na capital, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), da Fundação de Ação Social (FAS). Na cerimônia, o prefeito Rafael Greca foi representado pela presidente da FAS, Maria Alice Erthal.

A coordenadora do Programa Justiça no Bairro e idealizadora do evento, desembargadora Joeci Machado Camargo, destacou a celebração como um momento de realização de sonhos.

“Temos aqui muitos casais, todos com muitas histórias e sonhos, entre eles o de se casar que está sendo realizado nesta linda cerimônia que foi possível organizar graças a ajuda de muitas pessoas”, disse a desembargadora Joeci Machado Camargo.

Sonho realizado

Gabriel Tribek Bastos, 25 anos, e Aline Bonfim Rocha, 22, estavam entre os noivos que selaram a união de quatro anos durante o casamento coletivo. “Já estava na hora, o casamento é importante para a vida de todos os casais”, disse Aline, que foi quem tomou a iniciativa de oficializar a união.

O casal mora em Piên, localizado a 87 km de Curitiba, onde vive a família de Gabriel. Nem mesmo a distância impediu a presença dos pais, tios e primos do noivo, que compartilharam a festa ao lado dos familiares de Aline, que são de Curitiba.

Vestida de noiva, com direito a buquê de flores, Aline disse que o casamento coletivo é uma grande oportunidade para os casais, principalmente aqueles que não têm renda.

Morando juntos há sete anos, Lucas Bergo, 39 anos, e Edna Lopes, 47, também foram à cerimônia vestidos à caráter para o casamento. Casar de branco era um dos sonhos de Edna. Lucas disse que o casal decidiu participar do evento por vários motivos que vão além da gratuidade. “Viemos pela cerimônia, pela festa, tudo isso torna o momento marcante”, explicou.

Grávida, uma das noivas que participava do casamento coletivo precisou deixar a cerimônia às pressas para ser levada à maternidade para ter o bebê. Ele é moradora de Pinhais.

Cerimônia

Em fila, os casais entraram para a cerimônia civil e ecumênica ao som de músicas cantadas por Rogério Cordoni, couver de Elvis Presley, da cantora de ópera Ana Paula Brounkow, da cantora mirim Iris Mantovani, e de integrantes do Centro de Música do Sesc de Maringá.

A festa teve ainda a presença ilustre da banda da Polícia Militar, de trompetistas e do desembargador Paulo Habner, que fez um dueto com Íris cantando a música Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos.

A benção aos casais foi feita pelo padre José Aparecido Pinto, procurador da Mitra, e da pastora Érika Checan, da Primeira Igreja Batista de Curitiba.

Os casais chegaram antes à cerimônia para a assinatura das certidões de casamento junto aos Cartórios de Registro Civil de origem, que montaram postos de atendimento no estádio.

Presenças

Entre as autoridades que assistiram à cerimônia estiveram o vice-governador e presidente do Sistema Fecomércio, Darci Piana, o presidente do TJPR, Luiz Fernando Tomasi Keppen, o 2º vice-presidente do TJPR, Fernando Antônio Prazeres, e o secretário de Justiça do Estado, Santin Roveda.

O evento contou ainda com a presença da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, desembargadora Ana Carolina Zaina, do 3º secretário da Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba, Mauro Bobato, do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que representou a Associação dos Magistrados do Paraná, do diretor de Relações Institucionais do Clube Athlético Paranaense, Mauro Holzmann, e do representante do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais e do Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, Cesar Augusto Machado de Mello.

A jornalista Dulcineia Novaes acompanhou a desembargadora Joeci na celebração.

Também apoiaram esta edição do casamento coletivo o Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen), Polícia Militar do Paraná, Sanepar, Cartórios de Registro Civil e Prefeituras.