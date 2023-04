Reprodução/Sesa-PR

O novo boletim da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, ontem, mais 2.930 casos e um óbito por dengue no Paraná. Também confirmou mais 30 casos de chikungunya, somando 107 confirmações da doença no Estado – um aumento de quase 40% comparado à última semana.

Do total de casos de chukungunya, 62 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência) e 37 são considerados importados. Há 592 casos em investigação.

O totald e casos de dengue foi para 14.032 casos e 12 mortes.