Campanha de vacinação contra a gripe começa em abril no Paraná (Albari Rosa/AEN)

Um levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, revela que os índices de positividade para Covid-19 nas mais de mil unidades da rede se estabilizaram em várias regiões do país. Na média nacional, considerando a semana de 13 a 19 de março, a taxa de positividade atingiu 25,45%, uma variação mínima comparada à semana anterior, 6 a 12 de março, quando registrou 25,92%.



A região Sul apresenta leve queda nas taxas, registrando 14,76% na semana de 13 a 19 de março, contra os 15,35% entre os dias 6 e 12 do mesmo mês.



Já a taxa de positividade para Influenza identificada em toda a rede atingiu 22,46% na semana de 13 a 19 de março, uma alta de 10,18% em relação à semana de 6 a 12 de março (20,39%). A procura por testes para a identificação do vírus aumentou 15,6% no período.



Diferentemente de anos anteriores, a rede tem identificado mais casos de Influenza B do que do tipo A. No recorte regional, a região Sul registrou queda de 33,33% em casos positivos de Influenza, com 11,76% contra 17,65%, sempre considerando as mesmas semanas.



Apesar da queda, é preciso ficar atento aos cuidados com a saúde com o início das estações mais frias do ano, quando há maior incidência da gripe na população. Um dos principais é a vacinação.



A campanha de vacinação contra a gripe do Frischmann Aisengart, marca de medicina diagnóstica da Dasa em Curitiba, teve início na última quinta-feira, com a oferta da tetravalente.



Campanha

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai vacinar a população do Paraná contra a Influenza no período de 10 de abril a 31 de maio. No Estado, 4.628.252 pessoas devem receber a vacina, pertencentes aos grupos prioritários, a partir dos seis meses de idade.



A Sesa recebeu do Ministério da Saúde nesta semana o Informe Técnico da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com informações sobre a doença, que traz também orientações do esquema de vacinação, público-alvo, dentre outras diretrizes pertinentes à operacionalização da campanha.