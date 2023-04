Teste do Plano Nacional de Testagem para a Covid-19, na Feira dos Importados, em Brasília. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, revela que os índices de positividade para Covid-19 nas mais de mil unidades da rede continuam em queda no Brasil. Na média nacional, considerando a semana de 3 a 9 de abril, a taxa de positividade caiu para 14,61%, variação negativa de 21% comparada à semana anterior, 27 de março a 2 de abril, quando registrou 18,49%.



A região Sul e Centro-Oeste e o estado de São Paulo apresentaram as maiores quedas nos índices durante a última semana, com variações negativas de 30,31%; 20,25% e 18,57%, respectivamente.



Já a taxa de positividade para Influenza identificada em toda a rede voltou a subir na última semana e atingiu 25,81%, aumento de 7,27% em relação à semana de 27 de março a 2 de abril, quando registou 24,06%. A procura por testes para a identificação do vírus aumentou 21,6% no período.



Mas no Sul, o índice foi de queda para casos positivos de Influenza, 17,95%, passando de 40,63% (27 de março a 2 de abril) para 33,33% (3 a 9 de abril).

Agora com o clima mais frio, os cuidados são mais importantes, tanto para a Covid quanto para a gripe.